Rubrik zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rubrik hat am 04.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,710 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 236,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 350,2 Millionen USD ausgewiesen.
