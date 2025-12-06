ServiceTitan A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ServiceTitan A veröffentlichte am 04.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ServiceTitan A -0,680 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 199,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 249,2 Millionen USD ausgewiesen.
