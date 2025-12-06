GNW-News: Moonup Technology geht Partnerschaft mit dem europäischen Smart-Home-Marktführer Shelly ein, um auf der Taipei Building Show 2025 ein umfassendes S...
^TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd.,
der taiwanesische Partner des europäischen Smart-Home-Marktführers Shelly
(Shelly Group), gab seine bedeutende Teilnahme an der Taipei Building Show 2025
bekannt, die vom 11. bis 14. Dezember im Nangang Exhibition Center stattfindet.
Das Unternehmen präsentiert das komplette Smart-Building- und Smart-Home-
Ökosystem von Shelly unter dem Motto?Minimale Änderungen, maximale Intelligenz"
und demonstriert, wie Gebäude mit minimalem Bauaufwand und deutlich geringeren
Transformationskosten hochflexible Smart-Home-Upgrades realisieren können.
Die diesjährige Präsentation spiegelt die globale Vision der Shelly Group für
2025 wider:
?Wertvolle Smart-Lösungen zu entwickeln, die das Leben vereinfachen und Menschen
helfen, Energie effizienter zu nutzen."
CEO Aaron Hsu erklärte:
?Die Mission von Shelly ist es, bestehende Anlagen intelligenter zu machen, und
die Aufgabe von Moonup ist es, dies in Taiwan tatsächlich zu verwirklichen."
Shelly: Ein globaler Standard für Smart-Building-Technologie
Die Shelly Group ist weltweit für ihre innovative, offene und hochpräzise Smart-
Home-Architektur bekannt. Dank des Shelly-Cloud-Ökosystems, das Hardwaremodule,
Cloud-Dienste, Energiemonitoring und offene API-Konnektivität integriert, hat
sich Shelly zu einem der einflussreichsten Technologiestandards für intelligente
Gebäude entwickelt.
Laut offiziellen Daten (Stand: 3. Quartal 2025):
* Bereitstellung in über 100 Ländern weltweit
* Mehr als 2,5 Millionen Shelly Cloud-Nutzer
* Mehr als 28,8 Millionen installierte Geräte weltweit
* Börsennotiert in Deutschland und Bulgarien
* Sowohl professionelle Ingenieurteams als auch Verbraucher vertrauen auf
dieses Produkt aufgrund seiner unauffälligen Installation, seiner
markenübergreifenden Kompatibilität und seines hochpräzisen
Energiemanagements.
Das schnelle Wachstum und die Innovationen im Bereich Ökosysteme haben Shelly in
die Riege der Einhorn-Technologieunternehmen mit einer Bewertung von über 1
Milliarde US-Dollar katapultiert.
Moonup Technology auf dem Weg zu den Kapitalmärkten und zur globalen Expansion
Moonup Technology hat den Beratungsprozess für das Taipei Exchange (TPEx) Go
Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA/Pre-IPO) eingeleitet
und damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zum Kapitalmarkt erreicht.
Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, europäische Smart-Home-Technologien
mit Taiwans lokaler Forschungs- und Entwicklungskompetenz sowie den
Systemintegrationskapazitäten vor Ort zu verbinden und so intelligente
Gebäudelösungen zu schaffen, die internationale Standards mit lokalen
Anwendungsvorteilen vereinen.
CEO Aaron Hsu erklärte:
?Taiwan verfügt über einen ausgereiften Markt für intelligente Gebäude sowie
über herausragende Ingenieurskompetenz. Moonup Technology verfolgt das Ziel, die
Effizienz Taiwans in der Implementierung und Systemintegration mit den globalen
technischen Standards von Shelly zu verbinden und eine wahrhaft internationale
Marke für intelligente Gebäude aufzubauen."
Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-
bd40-7d9e95dd50d1
Kontaktperson: aaron@moonuplight.comÂ°