ChargePoint: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ChargePoint hat am 04.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ChargePoint ein EPS von -3,600 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 105,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 99,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net