SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von SAP SE befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 100,02 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 99,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 101,10 EUR. Bisher wurden heute 664.180 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 129,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Mit einem Zuwachs von 29,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 94,48 EUR. Abschläge von 5,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 137,08 EUR angegeben.

Am 27.01.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,54 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,98 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2021 wird am 27.01.2022 erwartet. Am 25.04.2023 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,86 EUR im Jahr 2023 aus.

