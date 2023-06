SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel SAP 122,90 EUR

Die SAP SE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 123,16 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 123,24 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.960 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 35,38 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,25 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 21.04.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.441,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 18.07.2024.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,21 EUR je Aktie.

