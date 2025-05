SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit angezogener Handbremse

SAP SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Kurs von 262,85 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 262,85 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 264,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 261,30 EUR. Bei 262,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 177.120 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 165,26 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 59,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 288,11 EUR aus.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach -0,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

