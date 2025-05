SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Freitagvormittag vor

So bewegt sich SAP SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 264,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,20 EUR. Bei 262,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 42.920 Stück.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

