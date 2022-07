SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 01.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 85,87 EUR. Bei 85,48 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.268 SAP SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,74 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 33,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,28 EUR am 30.06.2022. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 1,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,69 EUR an.

Am 22.04.2022 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7.077,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.350,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte SAP SE am 21.07.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 20.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie in Rot: Analyst sieht Nachfragerisiken

Hot Stocks heute: SAP und BioNTech ziehen gegen den Trend an

NASDAQ-Tiitel Apple-Aktie: Elf Gründe, warum Macs die idealen Geräte für Geschäftskunden sein sollen

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com