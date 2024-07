SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

SAP SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 185,82 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 185,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,72 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 188,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 525.378 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (190,96 EUR) erklomm das Papier am 28.06.2024. 2,77 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR ab. Abschläge von 36,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 194,80 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2024 terminiert. Am 17.07.2025 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot