SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 194,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 194,48 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 192,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 196,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 486.832 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 197,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,04 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,28 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,90 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,45 EUR im Jahr 2024 aus.

