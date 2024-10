SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 207,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 207,40 EUR zu. Bei 208,40 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 206,95 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 282.931 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 208,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,48 Prozent Luft nach oben. Bei 121,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 71,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,00 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.

