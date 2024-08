SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 188,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,5 Prozent auf 188,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 188,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,00 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 239.571 Stück gehandelt.

Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,90 EUR an.

Am 22.07.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

