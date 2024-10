SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 200,45 EUR ab.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 200,45 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 199,12 EUR. Bei 199,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 607.460 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 39,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 215,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 22.07.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,46 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

