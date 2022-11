SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag schwächer

Um 12:22 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 95,67 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 95,08 EUR. Bei 95,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 322.783 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,22 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,64 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen. SAP SE dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

