SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:22 Uhr 1,7 Prozent auf 101,48 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,48 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.133.587 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 27,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,08 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,54 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.04.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

