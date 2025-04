SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 232,75 EUR.

Das Papier von SAP SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 232,75 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,90 EUR nach. Bei 237,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.790.556 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 17,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,38 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 285,78 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 9,38 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 22.04.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

