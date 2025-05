MÄRKTE EUROPA/DAX gibt nach - Paukenschlag aus Berlin: Kanzlerwahl gescheitert

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag nach einem knapp behaupteten Start inzwischen leichter. Der DAX verliert nach dem gut 1-prozentigen Plus am Vortag 0,7 Prozent auf 23.189 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent nach. Für etwas Duck sorgt, dass Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl in Berlin völlig überraschend im ersten Wahlgang nicht genug Stimmen erhielt.

Den nächsten größeren Impuls könnte die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend setzen. Es wird erwartet, dass die Fed entgegen dem Willen von Trump die Leitzinsen nicht senken wird. Ob dies den Konflikt zwischen dem Weißen Haus und der Zentralbank wieder neu aufleben lässt, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag dürfte dann die Bank of England die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken.

Nach Zahlen: Continental, FMC und Hugo Boss Tagesfavoriten

Für die Einzelkurse setzt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison die Akzente. Bislang fielen die Erstquartalszahlen in Europa weitgehend überzeugend aus, das Problem sind vielfach die Ausblicke. Sie klingen vielfach nur vage vor dem Hintergrund der für viele Unternehmen kaum kalkulierbaren Folgen der US-Zollpolitik.

Im DAX geht es für Continental um 2,0 Prozent nach oben. Die Zahlen werden als "durch die Bank besser als erwartet" eingestuft. Der Umsatz sei leicht, das bereinigte operative Ergebnis deutlich höher als erwartet ausgefallen.

Beim Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) verlief den Jefferies-Analysten zufolge das erste Quartal im Rahmen der Erwartungen, wobei die Grippesaison sogar noch bremsend wirkte. Den Gesamtjahresausblick hat FMC bestätigt. Der Kurs legt um 3,4 Prozent zu..

Zalando liegen minimal im Minus. Der Bruttowarenwert übertraf mit 3,49 Milliarden Euro die Erwartung von 3,45 Milliarden leicht, ebenso das operative Ergebnis. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Online-Modehändler. Metzler spricht von respektablen Zahlen, warnt aber vor möglichen höheren Lagerkosten, sollten für die USA bestimmte Waren umgeleitet werden.

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat im ersten Quartal unter dem Strich ein deutliches Plus erzielt. Der DAX-Konzern bestätigte die in der vergangenen Woche gemeldeten vorläufigen Zahlen und spricht von schwer vorhersehbaren Auswirkungen der Zölle auf sein Geschäft. Die Aktie ist mit einem Minus von 3,5 Prozent das Schlusslicht im DAX.

Rational, Teamviewer und Evotec sehr schwach

Die Erstquartalszahlen von Rational erfüllen die Markterwartungen nicht ganz. Dem Umsatz von 295 Millionen Euro stand eine Prognose von 303 Millionen entgegen. Auch das operative Ergebnis des Großküchenexperten blieb mit 72 Millionen Euro knapp unter der Schätzung von 74 Millionen Euro. Der Kurs knickt um rund 6 Prozent ein.

Beim Biotechunternehmen Evotec hat sich der operative Gewinn im ersten Quartal wegen sinkender Umsätze und fortlaufender Kosten im Zusammenhang mit dem schnellen Hochlauf der kommerziellen Produktion der US-Tochter Just mehr als halbiert. Trotz bestätigter Prognose geht es für den Kurs um 7,8 Prozent nach unten.

Knapp 6 Prozent fester liegen Hugo Boss nach dem Quartalsbericht im Markt. Das Modeunternehmen hat weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr, sieht sich aber auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr.

Trotz guter Zahlen geben Teamviewer im frühen Handel um gut 9 Prozent nach. Die Umsätze liegen laut RBC 3 Prozent über der Konsenserwartung, das bereinigte EBITDA 4 Prozent darüber. Nach einer Performance der Aktie von fast 40 Prozent seit Jahresbeginn und einem nur bestätigten Ausblick reicht das aber aus Sicht der Anleger offenbar nicht aus.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.262,35 -0,4% -20,70 +7,9%

Stoxx-50 4.471,66 -0,2% -7,52 +4,0%

DAX 23.189,21 -0,7% -155,33 +17,3%

MDAX 29.223,38 -1,3% -394,77 +15,7%

TecDAX 3.711,45 -0,9% -33,06 +9,6%

SDAX 16.074,89 -0,8% -123,27 +18,1%

CAC 7.697,54 -0,4% -30,39 +4,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,1338 +0,2% 1,1316 1,1317 +9,3%

EUR/JPY 162,4015 -0,2% 162,6575 162,8270 -0,1%

EUR/CHF 0,9341 +0,3% 0,9311 0,9317 -0,4%

EUR/GBP 0,8507 -0,1% 0,8515 0,8517 +2,9%

USD/JPY 143,2395 -0,3% 143,7270 143,8815 -8,7%

GBP/USD 1,3327 +0,3% 1,3292 1,3288 +6,2%

USD/CNY 7,1879 +0,3% 7,1657 7,1851 -0,6%

USD/CNH 7,2107 +0,1% 7,2015 7,2199 -1,8%

AUS/USD 0,6457 -0,1% 0,6465 0,6447 +4,5%

Bitcoin/USD 94.338,50 -0,3% 94.666,50 94.417,55 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,40 57,24 +2,0% 1,16 -20,5%

Brent/ICE 61,53 60,25 +2,1% 1,28 -19,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3372,69 3330,06 +1,3% 42,62 +26,9%

Silber 29,10 28,74 +1,3% 0,36 +2,9%

Platin 864,02 851,90 +1,4% 12,12 -2,7%

Kupfer 4,69 4,66 +0,8% 0,04 +15,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

