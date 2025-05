MÄRKTE EUROPA/Börsen starten erholt in den Handel

DOW JONES--Mit leicht erholten Kursen starten die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang in den Handel. Die Sorgen um einen Einbruch an den US-Anleihemärkten haben etwas nachgelassen. Zwar sprang im Handelsverlauf am Vortag die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen bis auf 5,15 Prozent an, dies wurde aber zu massiven Käufen genutzt, was sie deutlich fallen ließ. Zudem sollen die Zollgespräche mit China wieder aufgenommen werden.

Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 0,5 Prozent auf 24.125 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 5.439 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt zieht der Euro leicht an und geht bei 1,1330 Dollar um, 30-jährige US-Bonds rentieren bei 5,01 Prozent.

Für Entspannung sorgten am Vortag aber auch bessere Konjunkturdaten wie der US-Einkaufsmanager-Index. Er zeigte weitere Wachstumsaussichten für die US-Wirtschaft und erholte sich vom April-Tief. Jedoch spiegelte auch er die Sorgen vor den negativen Folgen der Trump-Zölle wider. Die Export-Orders gingen zurück, gleichzeitig stiegen die Preise. Für Trumps Wunsch nach sinkenden Zinsen sind das schlechte Nachrichten.

Der Anleihemarkt dürfte weiter die Rolle der öffentlichen Meinung zur US-Politik übernehmen: "Wie bei den Zöllen letzten Monat werden wir austesten, welches Level bei Bond-Renditen und S&P-500 nötig ist, um Trump und Kongress zu einer Kurskorrektur bei einer komplett unhaltbaren Fiskalpolitik zu bringen", sagt Peter Berezin, Chef-Stratege bei BCA Research.

MFE könnte angeblich Gebot für Prosieben erhöhen

Im relativ leeren Terminkalender stehen Reden und Aussagen von Notenbankern im Fokus. So von der US-Notenbank Musalem, Schmid und Cook bei diversen Konferenzen.

Unternehmensnachrichten sind rar. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Medikament Susvimo von Roche (+0,4) für die Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer Erkrankung, die zu Erblindung führen kann, zugelassen. Die Erkrankung betrifft fast 10 Millionen Menschen in den USA und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit.

Prosieben sind weiter gesucht. Kursstützend wirkten Berichte in der italienischen "Il Messagero", wonach MFE ihr Gebot auf 7 Euro erhöhen könnten, heißt es im Handel. "Nach der offiziellen Ablehnung des MFE-Gebots durch den Prosieben-Vorstand gestern dürfte das dem Markt aber immer noch zu wenig sein", so ein Händler. Prosieben gewinnen 2,3 Prozent auf 7,24 Euro. Die MFE-Aktie verliert in Mailand 0,2 Prozent.

PVA Tepla machen einen Satz von 11,4 Prozent. Die Aktie profitiert von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.439,15 +0,3% 14,67 +11,4%

Stoxx-50 4.570,42 +0,3% 15,19 +6,3%

DAX 24.124,98 +0,5% 125,81 +21,2%

MDAX 30.167,42 +0,4% 113,88 +19,0%

TecDAX 3.870,17 +0,6% 23,41 +13,7%

SDAX 16.515,37 +0,6% 92,09 +21,5%

CAC 7.879,83 +0,2% 15,39 +7,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr., 8:12 % YTD

EUR/USD 1,1330 +0,4% 1,1282 1,1322 +9,5%

EUR/JPY 162,43 -0,1% 162,54 162,37 -0,1%

EUR/CHF 0,9359 +0,1% 0,9350 0,9356 +0,0%

EUR/GBP 0,8410 +0,1% 0,8406 0,8414 +2,1%

USD/JPY 143,36 -0,5% 144,08 143,41 -8,7%

GBP/USD 1,3473 +0,4% 1,3422 1,3457 +7,1%

USD/CNY 7,1844 -0,1% 7,1912 7,1867 -0,3%

USD/CNH 7,1929 -0,2% 7,2045 7,1982 -1,8%

AUS/USD 0,6450 +0,6% 0,6411 0,6435 +4,0%

Bitcoin/USD 110.812,65 -0,0% 110.848,25 110.525,00 +16,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,83 60,8 +0,0% 0,03 -13,2%

Brent/ICE 64,07 64,03 +0,1% 0,04 -13,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3329,34 3297,15 +1,0% 32,19 +26,4%

Silber 29,35 29,32 +0,1% 0,03 +5,6%

Platin 966,12 960,09 +0,6% 6,03 +9,0%

Kupfer 4,65 4,65 0% 0,00 +14,5%

