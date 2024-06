SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 167,98 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 167,98 EUR. Bei 167,94 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 168,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.757 SAP SE-Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,82 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 41,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte SAP SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,59 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Rot

Börse Europa in Grün: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen