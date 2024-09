SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 195,08 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 195,08 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,74 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.479 SAP SE-Aktien.

Bei 201,05 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 3,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,26 EUR am 29.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 211,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

