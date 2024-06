SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag im Plus

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 170,16 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 170,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 170,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.484 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 184,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 27.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,41 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,04 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,59 EUR fest.

