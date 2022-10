SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag billiger

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 87,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 87,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,48 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 293.290 Aktien.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,74 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (79,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 114,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.669,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.517,00 EUR ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie angepasst

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

TeamViewer, AIXTRON und Co.: Technologie- und Internet-Aktien weiter auf Erholungskurs

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com