SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Vormittag

Das Papier von SAP SE befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 105,86 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 105,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.560 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 125,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 15,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 33,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,73 EUR.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.841,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.845,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 24.01.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 4,50 EUR im Jahr 2022 aus.

