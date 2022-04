SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:22 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 101,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 102,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 101.761 Stück.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,48 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 7,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 137,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,51 Prozent zurück. Hier wurden 7,54 Milliarden EUR gegenüber 7,98 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 22.04.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 25.04.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Hot Stocks heute: Varta-Aktie erholt sich, SAP-Aktie vor Kaufsignal, MorphoSys-Aktie steigt

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf SAP (PD1HTS) - Hebeltrade auf Morphosys läuft weiter

SAP-Aktie leichter: SAP-Chef sieht Ukraine-Krieg auch als Cyber-War

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com