SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 178,34 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 178,34 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 180,24 EUR. Bei 176,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.009.432 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 33,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,30 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 22.04.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,04 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 22.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je SAP SE-Aktie.

