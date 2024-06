SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Donnerstagvormittag zu

So entwickelt sich SAP SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 176,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,9 Prozent auf 176,54 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 177,38 EUR. Bei 176,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.644 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 27.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 48,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,44 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 22.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je SAP SE-Aktie.

