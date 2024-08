SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 185,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 185,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 185,80 EUR. Bei 181,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 716.911 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,64 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,26 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 35,05 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 22.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,45 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

