SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 182,44 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 182,44 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 182,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 94.983 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 197,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 8,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,55 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2025 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich