SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 104,84 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,16 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 397.708 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 125,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 31,74 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 25.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,12 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,74 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.841,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.845,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte SAP SE am 26.01.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2022 4,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

