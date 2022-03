SAP SE Aktie News: SAP SE mit Verlusten

Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 96,31 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 12.486 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 94,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 849.460 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 24.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,48 EUR ab.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,92 EUR. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,87 EUR je SAP SE-Aktie.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SAP AG