SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE ins Plus

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 110,38 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.446 Punkten tendiert. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 111,34 EUR zu. Bei 110,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 277.130 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 129,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.02.2021 bei 100,46 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,54 EUR. Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,87 EUR je Aktie.

Die SAP SE zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geschäftssoftwarelösungen, die die verschiedenen Prozesse innerhalb der Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg organisieren. Das Portfolio umfasst Geschäftsanwendungen für große und mittelständische Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Darüber hinaus unterstützt SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse in den Industriezweigen Handel, Finanzen, High-Tech, im Gesundheitswesen und öffentlichen Verwaltungen. Das Flaggschiff des Konzerns stellt dabei die SAP Business-Suite dar, die auf die jeweiligen Anforderungen und Geschäftsziele exakt zugeschnitten werden kann. Basis dieser Anwendung ist die von SAP entwickelte Datenbanktechnik Hana, bei der Daten nicht mehr auf der Festplatte, sondern im Arbeitsspeicher abgelegt werden und so schneller zur Verfügung stehen.

Bildquellen: SAP AG