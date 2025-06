SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Montagmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 266,25 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,2 Prozent auf 266,25 EUR ab. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 266,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 271,05 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 322.417 Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,48 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,84 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,78 EUR.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,15 EUR je SAP SE-Aktie.

