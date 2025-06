SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 272,60 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 272,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 272,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,00 EUR. Zuletzt wechselten 403.631 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.06.2024 (173,84 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,23 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,78 EUR.

Am 22.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte SAP SE am 22.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,15 EUR im Jahr 2025 aus.

