SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 206,90 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 206,90 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 206,80 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 207,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.157 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 208,65 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 0,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 121,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,47 Prozent.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 215,00 EUR an.

SAP SE gewährte am 22.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,76 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2024 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

