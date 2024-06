SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 174,80 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 174,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 174,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 176,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 407.381 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 5,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 32,20 Prozent wieder erreichen.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,30 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,04 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,56 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

