SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 264,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 264,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 268,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 264,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 434.546 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 165,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 288,11 EUR.

Am 22.04.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,16 EUR je Aktie.

