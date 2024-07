SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 186,36 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 186,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 186,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 185,98 EUR. Bei 186,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 25.055 Stück.

Bei 190,98 EUR markierte der Titel am 08.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 118,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,90 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,56 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

