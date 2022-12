SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag Verlust reich

Die SAP SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 102,20 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,46 EUR nach. Mit einem Wert von 101,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 386.960 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 18,50 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 23.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,30 EUR.

Am 25.10.2022 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.841,00 EUR – ein Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 6.845,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 24.01.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,50 EUR fest.

