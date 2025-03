SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,00 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die SAP SE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 237,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 237,05 EUR. Bei 234,90 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 236,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.234 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 163,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,88 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 286,50 EUR.

Am 28.01.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,27 EUR je Aktie aus.

