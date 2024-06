SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Minus

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 176,80 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 176,80 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 175,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 178,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 842.362 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 184,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,34 Prozent. Bei einem Wert von 118,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,96 Prozent.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,30 EUR an.

Am 22.04.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

