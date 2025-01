SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag fester

SAP SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 249,55 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 249,55 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 249,60 EUR. Bei 248,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 382.476 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 249,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 0,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2024 Kursverluste bis auf 143,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,16 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 250,33 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,74 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 22.01.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,44 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

