SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 170,16 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 170,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 167,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 647.522 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Gewinne von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 33,53 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 187,50 EUR.

SAP SE gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte SAP SE am 22.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Salesforce-Aktie fällt: Salesforce will angeblich Informatica übernehmen

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen