SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 265,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Bei 268,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.004.840 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 6,82 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2024 auf bis zu 165,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 60,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 288,11 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber -0,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,16 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

