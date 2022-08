SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag kaum verändert

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 92,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 92,53 EUR. Bei 92,28 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 92,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.657 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,84 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 10,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 114,46 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.07.2022. Das EPS lag bei 0,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.517,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.669,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,85 EUR je Aktie.

