SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 245,10 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 245,10 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 245,10 EUR. Bei 248,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 831.279 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,67 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2024 Kursverluste bis auf 163,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,50 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 22.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,27 EUR je Aktie belaufen.

