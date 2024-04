SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 168,86 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 168,86 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,32 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,20 EUR aus. Mit einem Wert von 169,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 249.918 Stück.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,48 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 8,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2023 Kursverluste bis auf 113,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 187,50 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 23.01.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8.436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

