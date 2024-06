SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag auf rotem Terrain

SAP SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 175,56 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 175,56 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,76 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 225.559 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.07.2023 bei 118,52 EUR. Mit Abgaben von 32,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent auf 8,04 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte SAP SE am 22.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,56 EUR je Aktie aus.

