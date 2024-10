SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 211,60 EUR an der Tafel.

Die SAP SE-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 211,60 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,05 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 209,90 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,70 EUR. Bisher wurden heute 620.044 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,55 EUR an. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 122,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 42,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,00 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8,29 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

