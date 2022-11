SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag mit Verlusten

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 106,20 EUR. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 105,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.540.647 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,38 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,97 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 114,27 EUR.

SAP SE gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.841,00 EUR im Vergleich zu 6.845,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Am 24.01.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,50 EUR je Aktie belaufen.

